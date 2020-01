Las técnicas más efectivas para manejar la ansiedad ante la PSU

Será la primera vez que se rinda en enero y se realizará en el marco de un estallido social que, para la fecha de la rendición cumplirá 80 días. Es un hecho que esta Prueba de Selección Universitaria (PSU), no será como en años anteriores.

Al nerviosismo que genera poner a prueba los conocimientos, se suman otros aspectos relacionados como son las protestas que se han mantenido en diversas ciudades. Por ello, Mariela Valdebenito, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule (UCM), advirtió que todo lo que implique un ambiente convulsionado, obviamente, podría aumentar los niveles de ansiedad en esta situación que, de por sí, ya es estresante.

Lo anterior puede generar varios síntomas en los jóvenes, "El peor de todos es bloquearse en la prueba o tener bajo rendimiento por la desconcentración. Todo eso deriva de sentir ansiedad", dijo Valdebenito.

¿Qué pueden hacer los estudiantes? A nivel físico, las horas de sueño y la alimentación son fundamentales. "Es importante que, a partir de ahora, duerman una gran cantidad de horas. Que se alimenten muy bien y eliminen la comida chatarra, por lo menos, desde el día anterior a la prueba y los propios días de la PSU", recomendó la experta.

"Desde el punto de vista social, es imprescindible que se desconecten de las redes sociales, sobre todo en lo que tiene que ver con la contingencia nacional y la PSU. Lo que suele pasar es que se da una especie de contagio, es lo mismo que cuando se rinde un examen y el estudiante se encuentra con un compañero afuera de la sala y se empiezan a meter miedo uno al otro", sostuvo.

Técnicas al momento de rendir

¿Pero qué hacer en el local de rendición para mantener la ansiedad al margen? En este punto, se debe apelar a la respiración. "Verifique cuántas respiraciones realiza, lo ideal en una situación de relajo es que sean seis o siete por minuto", advirtió Mariela Valdebenito.

"Una de las técnicas más usadas es que, cuando se sienten en la sala, vean primero las instrucciones y antes de comenzar a contestar, se fijen en la respiración y comiencen a bajar los niveles para no generar una hiperventilación", añadió.

Valdebenito también explicó que "Pueden también realizar una técnica de visualización de una zona de confort. Recordar un lugar en el cual sientan agrado, cerrar los ojos e imaginarse que están allá: la brisa, el sol, la temperatura y los olores de ese sitio. La idea es posicionarse allí e imaginar que desde ese lugar se está contestando la prueba", recomendó.

Para la directora de la Escuela de Psicología UCM, es necesario que, quienes se medirán este 6 y 7 de enero, no hagan anticipaciones catastróficas con frases como "esto va a ser terrible", "me va a ir mal" o "me estoy jugando mi futuro".

La académica indicó que "La gran mayoría son estudiantes y, por tanto, han dado múltiples pruebas, pueden verlo como una más. Si bien esta es más importante, no hay que exagerar en ello para evitar la ansiedad". Adicional a ello, recomendó dejar de estudiar o repasar 48 horas antes de la PSU.