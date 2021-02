Chile lidera la cantidad de personas vacunas en América Latina, superando el millón de inoculaciones

El Ministerio de Salud informó que 1.025.580 personas habían sido vacunadas en Chile, aproximadamente una semana después de que lanzó un ambicioso programa destinado a inocular primero a los trabajadores de primera línea y a los ancianos.

Chile se ha fijado el objetivo de inocular alrededor de cinco millones de personas, más de una cuarta parte de su población, para fines de marzo. El programa es voluntario y gratuito.

El país lidera América Latina en vacunas per cápita, con 4,17 dosis administradas por cada 100 ciudadanos hasta el 8 de febrero, según Our World in Data, con sede en la Universidad de Oxford. Brasil y México, que han iniciado campañas similares, han registrado cada uno menos de dos dosis por cada 100 personas.

El país actuó rápido y temprano para conseguir las vacunas, firmando acuerdos con la estadounidense Pfizer, la firma británica-sueca AstraZeneca, la estadounidense Johnson & Johnson y la china Sinovac.

Chile también fue el primero en América del Sur en comenzar a vacunar a sus ciudadanos, con un envío anticipado de la vacuna Pfizer el 24 de diciembre.