Ministro de Hacienda anuncia agenda de mejor gasto público en Chile

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio a conocer hoy la "Agenda de Mejor Gasto Público" junto al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel; el Presidente del Senado, Jaime Quintana; la Subsecretaria de Previsión Social, Alejandra Candia; y el Director de Presupuestos, Matías Acevedo.

"Tenemos el deber moral de asegurarle a los chilenos y chilenas que, tras el aporte que ellos nos hacen con sus impuestos, tengamos mecanismos de evaluación para asegurar que el gasto va en la dirección correcta y sea un proceso transparente. Se trata de que cada 100 pesos que nos entregan los chilenos y chilenas con sus impuestos, estos lleguen de forma íntegra a quienes más lo necesitan, y no se queden en el camino", explicó Ignacio Briones.

Esta agenda, detalló, requiere de una política de Estado que permita mejorar la transparencia, control, rendición de cuentas teniendo como foco último a los ciudadanos.

La Agenda considera tres primeros pasos concretos para avanzar hacia un Mejor Gasto Público:

1. La creación de la "Comisión Asesora Ministerial para la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público", o también llamada Comisión del Gasto Público (CGP).

2. Un protocolo de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, el Senado y Cámara de Diputados para avanzar hacia un mejor gasto y presupuesto.

3. El fortalecimiento de los equipos técnicos de la Dirección de Presupuestos y de Hacienda, para implementar medidas para mejorar el gasto público.

En esta tarea, añadió serán clave la Dirección de Presupuestos —la que debe revisar su sistema de evaluación ejecutar cambios en el proceso presupuestario— y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), que, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, hace la evaluación de eficiencia, eficacia y focalización del gasto social.

"El contexto económico y social que estamos viviendo nos entrega una oportunidad única para que entre el gobierno, el mundo político y la sociedad civil nos pongamos de acuerdo en cómo gastar mejor los recursos público y poder abordar de manera oportuna las urgencias sociales", dijo el Director de Presupuestos, Matías Acevedo.

El Ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, agregó que "es fundamental evaluar de buena forma cuánto gasto administrativo significa una política social y acelerar el trabajo que estamos realizando para que los recursos lleguen directamente a los bolsillos de las personas".

"Hoy 448 programas componen la política social chilena y queremos lograr que todas estas iniciativas lleguen de la mejor forma a quienes más lo necesitan", complementó la Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.

Detalles de las medidas

1. Comisión de Gasto Público

La Comisión del Gasto Público tendrá como objetivo apoyar y asesorar al Ministerio de Hacienda en el diseño e implementación de una agenda de modernización del sistema presupuestario y del gasto público, que permita mejorar la transparencia, eficacia, eficiencia e impacto en el uso de los recursos públicos.

Tendrá dos sub-comisiones: (i) Mejor gasto público: revisará las reformas necesarias para aumentar la eficiencia y transparencia del gasto público, y (ii) Gasto ciudadano: propondrá herramientas y mecanismos que permitan involucrar a la ciudadanía en el proceso presupuestario.

Durará un año y es integrada en forma paritaria por 8 mujeres y 8 hombres, que trabajarán de forma ad honorem, a título personal, sin comprometer a las instituciones, órganos o entidades de las que formen parte.

Los integrantes son:

1. Harald Beyer: Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ex Director del CEP y Ex Ministro de Educación. Ingeniero comercial U de Chile y PhD en Economía en UCLA

2. Daniel García: Director Ejecutivo Espacio Público. Ingeniero Civil PUC y Magister en Planificación y Desarrollo de la University College London

3. Natalia González: Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo. Abogado PUC y Máster en Derecho (LLM) de la Universidad de Chicago

4. María Paz Hermosilla: Directora en GobLab UAI y profesora en la Universidad Adolfo Ibáñez. Periodista y Máster en Administración Pública NYU

5. Jaime Pilowsky: Ex – Diputado Distrito 24 Región Metropolitana (2014-2018), perteneciente al Partido Demócrata Cristiano. Abogado PUC y MBA Universidad Jesuita de Comillas en Madrid

6. Verónica Pinilla: Directora del área Reforma y Modernización del Estado en Fundación Chile 21. PhD en Políticas Sociales Universidad de Nottingham y Administrador Publico de la Universidad Central de Chile.

7. Alberto Pretch: Director Ejecutivo Chile Transparente. Abogado?de la Universidad de Chile, Magister en Comunicación Política Universidad Adolfo Ibañez.

8. Hans Rosenkranz: Director Ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Ingeniero Civil UAI y Máster en Innovación Social LSE.

9. Ernesto Silva: Abogado y político chileno perteneciente a la UDI. Fue presidente de la UDI entre 2014 y 2015, y diputado por las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura

10. Rodrigo Valdés: Profesor Escuela de Gobierno PUC y ex Ministro de Hacienda. Ingeniero Comercial U de Chile y Doctor en Economía del MIT.

11. Jeannette Von Wolfersdorff: Directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal y primera mujer en ser parte del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago. Ingeniera Comercial

12. Soledad Ovando: Directora Ejecutiva de Asech. Ingeniera Civil Universidad de Chile

13. Macarena Lobos: Asesora Consejo Consultivo Previsional y ex Subsecretaria de Hacienda. Doctora en derecho de la Universidad Complutense de Madrid y abogada de la Universidad de Chile

14. Isabel Aninat: Investigadora CEP área Modernización del Estado. Abogada PUC y Máster en Derecho, Universidad de Columbia.

15. Bernardita Escobar: Profesora Universidad de Talca y ex presidenta del Sistema de Empresas Públicas de Chile. Ingeniera Comercial U de Chile y PhD de Economía de la Universidad de Cambridge.

16. Matías Cociña: Investigador PNUD, Área de Reducción de Pobreza y Desigualdad. Ingeniero Civil Universidad de Chile y Phd Sociología Universidad de Wisconsin-Madisson.

2. Acuerdo con el Congreso

Respecto del acuerdo entre Ministerio de Hacienda, el Senado y la Cámara de Diputados, Ignacio Briones explicó que su finalidad es involucrar al Congreso Nacional en una agenda de mejoramiento del proceso presupuestario, de la eficiencia y evaluación del gasto, así como de su transparencia y enfoque ciudadano.

El titular de Hacienda agradeció a la Cámara y el Senado "por la buena disposición. No dudaron un segundo en suscribir este protocolo, lo que creo que es una señal valiosa e institucional de que este proceso que iniciamos no se acabe en un año si no que ojalá siga y podamos tener un mejor Presupuesto en el largo plazo".

Indicó que a través de este protocolo se reafirma la decisión de avanzar en los cambios que implica una Agenda de Mejor Gasto, incluyendo al Ejecutivo y al Congreso Nacional, que es donde cada año se discute y aprueba el presupuesto de la Nación.

Para ello, se establecerá un equipo técnico especializado alojado en el Congreso que contribuya a observar y evaluar las políticas públicas que se implementan en el país.

En la ceremonia de firma, el Presidente del Senado, Jaime Quintana, destacó que "pocas veces nos detenemos, en la marcha del Presupuesto de la Nación, a mirar la importancia que éste tiene, particularmente en el momento de crisis que vive el país, donde la demanda por transparencia es cada vez más central. Que se nos haya invitado y hayamos acordado los términos de esta importante iniciativa creo que habla muy bien de cómo deben manejarse las finanzas ( ) para tener un sistema más transparente, donde compartamos información entre el Congreso y el Ejecutivo. Es un ejercicio ejemplar".

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, resaltó que "tomamos con mucho optimismo esto que para nosotros es mucho más que una señal, el que se formalicen instrumentos que nos permitan a dos poderes del Estado enfrentar juntos enormes desafíos como los que el país hoy nos demanda ( ) Las finanzas que permiten cumplir con roles de subsidio, fomento, un rol descentralizador, que dan respuesta a las necesidades sentidas de la comunidad, tienen que ser más eficientes de lo que han sido hasta ahora".

3. Fortalecimiento del rol técnico de DIPRES y Hacienda

En cuanto al rol del Ejecutivo, el Ministro de Hacienda recalcó que se han reforzado los equipos, tanto en Hacienda como en la Dipres, para mejorar la coordinación intersectorial y perfeccionar los procesos de monitoreo y evaluación de programas.

En Dipres, la agenda será liderada por el recientemente nombrado Director de Presupuestos, Matías Acevedo, y el nuevo Jefe de División Control de Gestión Pública, Slaven Razmilic. En Hacienda, será liderada por el Coordinador de Políticas Sociales, Andrés Hernando; el Coordinador de Mejoramiento del Gasto Publico, Juan José Obach; y Amaya Fraile, Directora de la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda.

También se trabajará coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), a través de la Subsecretaria de Evaluación Social, los que proveerán insumos fundamentales en la evaluación de los programas sociales que ejecuta el Estado.