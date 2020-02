¿Cómo enfrentar los gastos de marzo?

Quedan menos de tres semanas para que marzo se aparezca en el calendario y con ello se vienen un montón de obligaciones económicas como el pago de patentes, permisos de circulación, matriculas, útiles escolares, entre otros.

Este año, además, los chilenos tendrán un elemento que hará que salir invicto de este período sea más complicado, debido a que el este año el estallido social está impactando la economía con alzas en el desempleo y menos proyecciones de crecimiento, que este año debería rodear el 1%.

Otro factor a considerar es que la deuda de los hogares chilenos marcó un nuevo récord, llegando a 75%, calculada como porcentaje del ingreso disponible del tercer trimestre de 2019, según el reporte de Cuentas Nacionales por Sector Institucional del Banco Central. Esta cifra representa la relación entre el ingreso disponible en el tercer trimestre y la deuda expuesta por los hogares chilenos, es decir, si durante el tercer trimestre de 2019 los ingresos fueron de 100 pesos en los hogares en Chile, por ejemplo, estos tienen una deuda de 75 pesos.

Considerando todo lo anterior, tres connotados especialistas entregan sus consejos para que pueda sobrevivir a marzo y no tenga que endeudarse por todo el resto del año.

"Para que nuestro presupuesto alcance es importante tener más ingresos y menos gastos. En cuanto a tener menos gastos el primer consejo práctico es cotizar, especialmente, respecto de compra de útiles escolares. Se advierte todos los años en base a la comparación entre los precios totales, mínimos y máximos que se realizan por Sernac, que en la Región Metropolitana, se observan diferencias, para este listado de productos de un casi un 60% de diferencia", explicó Benjamín Jordán, coordinador de la Red ExpertosenDeudas.cl

Otro elemento clave que destacó el experto es el ahorro previo con el objetivo de contar con un "colchón" que permita holguras para este difícil mes.

"En relación a cómo tener más ingresos en marzo, lo más importante es prevenir cuando uno tiene meses de menos gastos generando un ahorro anticipado para las fechas con mayores gastos", afirmó Jordán, quien, además, añadió que "en caso de contar con mayor disponibilidad de recursos durante el año y encontramos un producto que necesitaremos próximamente a un precio conveniente, es mejor comprar anticipadamente".

En este sentido, resulta clave priorizar gastos que son ineludibles respecto de otros que en realidad no son necesarios, por eso una buena planificación de gastos para todo el año es fundamental. "Todo el mundo sabe que no podemos evitar la colegiatura o matrícula en marzo, pero sí podemos postergar otros importantes gastos, por lo que es crucial que las personas planifiquen a principios de año cómo van a enfrentar sus obligaciones mensuales, considerando los ingresos proyectados y los egresos. En este cálculo hay que considerar los bonos, aguinaldos, vacaciones, presupuesto para imprevistos, entre otros", comentó Patricio Gana, director de Redacon.

Por otro parte, si es que realmente no están las condiciones para enfrentar marzo sin la ayuda de un dinero adicional y se hace necesario solicitar un préstamo, es crucial no elegir la primera opción que se aparezca. "El crédito más barato se obtiene refinanciando una propiedad con un crédito de libre disponibilidad en el que un banco me presta hasta el 70% del valor del inmueble. Si el valor de la vivienda es 3.000 Unidades de Fomento (UF) y mi deuda es por 1.000 UF, el banco me prestará 1.400 UF. La otra opción es pedir un crédito de consumo en el cual los intereses serán muy mayores al dinero solicitado. Finalmente, la opción más cara es el avance en efectivo, por lo que sugiero descartar esa alternativa", detalló Cristián Lecaros, CEO de Inversión Fácil.