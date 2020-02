Cinco sectores donde la robótica está transformando la economía

Aunque suene a cliché, la robótica está hoy inserta en prácticamente todas las industrias y hogares de Chile. Desde pequeños robot que limpian pisos y ventanas, hasta sistemas que detectan temperaturas y humedad para mantener en buen estado frutas y verduras durante semanas.

Hoy, estas tecnologías son fundamentales para las empresas. Es que automatizar procesos permite que las compañías ahorren dinero y realicen sus tareas con mayor rapidez y efectividad. Los expertos aseguran que quienes no innoven en esta área estarán destinados a salir del mercado.

"Nunca he conocido una empresa que no quiera crecer y generar más ingresos", dice Rodrigo Testa, socio fundador de 0OHM, quien desarrolla proyectos tecnológicos para emprendedores. "La automatización es hoy la piedra angular de estos principios y si no te actualizas terminarás por desaparecer".

La modernización a través de la automatización, señala Testa, ayuda a las empresas a crecer, a aprovechar nuevas oportunidades, a gestionar de mejor forma sus recursos y como consecuencia de ello, a generar más ingresos.

Acá cinco áreas donde automatización está cambiando los negocios:

- Minería: esta es una de las industrias con más avances en la materia ya que año a año implementa equipos altamente robustos, tanto para la extracción de materiales como para el tratado de este.

Hoy, buena parte de los gigantescos camiones que operan en las principales faenas del país son conducidos a distancia por sus operadores, asegurando la integridad física de los trabajadores en entornos altamente peligrosos.

- Agricultura: aunque tradicionalmente se asocia al sector a la ruralidad, esta área de la economía ha implementado una serie de innovaciones tecnológicas que permiten eficientar los procesos.

"Las empresas suelen utilizar tecnologías de reconocimiento de imágenes para detectar si sus productos cumplen o no con los estándares, lo que desencadena una serie de acciones automáticas para seleccionar en qué categoría quedará el elemento en cuestión", dice Testa.

Hoy además se utilizan cámaras hiperespectrales para determinar de forma temprana si los productos tienen alguna cepa de hongos u otro tipo de agentes perjudiciales.

- Comercio: es quizás una de las áreas donde más rápido ha ingresado la tecnología en los últimos años. Desde los avances en logística y despacho hasta los supermercados sin cajeros. Eso sin contar todos los avances de plataformas digitales, que permiten realizar compras las 24 horas del día y desde cualquier lugar del mundo. "Una empresa de ventas que no cuenta con un e-commerce terminará siendo devorada por la que si lo tiene", asegura Testa.

- Gastronomía: este es uno de los rubros que parecen en primera instancia incompatibles con la integración de tecnologías, pero que cada vez más ven llegar ésta hasta su quehacer diario. Más allá de los meseros robots o el uso de software de contabilidad e inventario, la automatización ayuda incluso en procesos de pequeños negocios.

"Un buen ejemplo es una amasandería casera, que puede mejorar sus procesos adquiriendo hornos inteligentes que automatizan y mejoran ciertos pasos clave, ayudando a obtener un mejor producto, en un tiempo más corto y sin poner en peligro el trabajo de ningún miembro de la cocina", explica el ejecutivo.

- Drones: finalmente podemos nombrar, no a una industria sino a, una tecnología en particular: los drones. "Además de ser un juguetes para niños grandes, se están utilizando para hacer análisis topográficos para la construcción, análisis hídricos o del estado de plantaciones, entre otros", dice el ejecutivo.

Los drones han transformado la forma que vemos el mundo y sus múltiples aplicaciones han ayudado a facilitar tareas y llegar de manera fácil donde las personas no pueden.

Por último, Testa recuerda que hoy existen soluciones tecnológicas para casi todos los procesos en casi todas las industrias. "Hoy vivimos el momento donde la creación de nuevos productos y servicios está a la orden del día, hoy es cuando las persona ven oportunidades en problemáticas nunca antes percibidas y tienen el poder para crear una solución de forma excepcionalmente rápida".