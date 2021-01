La productividad en Chile disimuyó en un 0,7% durante el 2020

La productividad en Chile durante 2020 cayó un 0,7%, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional de Productividad (CNP). Este factor, sin considerar, el sector minero, tuvo una baja de 0,1%.

El informe fue presentado, vía video conferencia, por el presidente de la CNP, Raphael Bergoeing, y la consejera de la entidad, a cargo de la confección del estudio, Verónica Mies, quien enfatizó que esta vez los datos y ajustes para medir la productividad están sujetos a mayores márgenes de error, dado el contexto de pandemia.

De todas formas, el dato de 2020, pese al golpe del coronavirus, muestra una caída menor a la de 2019, cuyo cuarto trimestre estuvo marcado por el inicio del estallido social. Ese año, según la CNP, la productividad agregada descendió 1,1%, y sin minería el indicador cayó 1,7%.

"Creo que la diferencia entre la caída de 2020 y 2019 no es suficientemente grande como para plantear que son números muy distintos, pero igual tú podrías hacer la pregunta: ¿por qué no cayó mucho más? Porque, muy probablemente, estoy especulando, tenemos que hacer un estudio en dos o tres años más para ver la realidad de lo que fue pasando, pero especulo que esta crisis en particular por sus severas condiciones en lo sanitario obligó a asumir ciertas tecnologías que han permitido que a pesar del confinamiento estricto en que hemos estado sometidos, fuimos capaces en algunos sectores de que la caída de la actividad no fuera tan grande como pudo haber sido hace 20 años atrás", aseguró Bergoeing

En esa línea, añadió que "uno puede especular que la adopción rápida de tecnologías ha podido mitigar al menos el efecto, ha hecho que la caída en la actividad sea más profunda que la caída en productividad".