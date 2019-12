Aprender inglés fuera del sistema tradicional

El manejo de un segundo idioma, en muchas profesiones y oficios, es fundamental para acceder a mejores sueldos o para optar a nuevas oportunidades laborales o de estudio en el extranjero, más aún si se trata del inglés, el que se ha convertido en un lenguaje universal y muy valorado en empresas de todos los estilos y tamaños.

Si bien dominar el inglés abre muchas puertas a la hora de buscar trabajo o estudiar en el extranjero, la falta de tiempo, los altos costos o metodologías obsoletas, que como resultado final no logran terminar hablando fluidamente el idioma inglés, hacen que muchos desistan de la idea de perfeccionar este idioma, que se ha convertido en una necesidad profesional y personal.

En nuestro país, si bien el nivel de inglés ha mejorado, todavía no alcanza a llegar a niveles óptimos que permitan un buen dominio: a fines de 2018, más de 7 mil escolares de 3° medio, pertenecientes a 137 colegios, fueron evaluados con una prueba de comprensión lectora y auditiva aplicada por la Agencia de Calidad de Educación. De esto, se reveló que 7 de cada 10 estudiantes no lograron los aprendizajes mínimos esperados para 8° básico.

Ante esta necesidad llega a Chile Focus your Mind, empresa que está presente en 8 países y con una experiencia de 13 años en el mercado, gracias a su innovador y efectivo sistema natural de aprendizaje con una metodología basada en inmersión del alumno en las diferentes culturas de países de habla inglesa, único en nuestro país.

Cecilia Bascuñán, directora de Marketing Estratégico Chile, explica que "un idioma no se estudia, se aprende. Nosotros no tenemos un sistema tradicional de aprendizaje con pautas de evaluación calificadoras, a través de una evaluación con notas, sino que es un sistema que se basa en contenidos orientados a involucrarse en la cultura del inglés, mediante diversas temáticas, tales como fútbol, cultura, viajes, negocios, entre otros, donde el alumno, de una forma natural, avanza de acuerdo a sus capacidades y habilidades, es decir una vez que aprenda el 100% del contenido de un nivel, pasa al otro".

Según explica la ejecutiva de Focur Your Mind, al acceder a esta metodología de aprendizaje la persona también puede asistir a 12 meses de entrenamiento en el idioma inglés, ya sea de manera presencial o vía on line. Además, es apto desde los 10 años, ideal para quienes comienzan sus vacaciones de verano. "Acá no hay excusas para no aprender inglés, ya que nuestra flexibilidad horaria permite programar y reprogramar sus clases", enfatiza Cecilia Bascuñán.

Focus Your Mind llega como una oportunidad única para aquellos que quieren expandir sus conocimientos y acceder a mejores posibilidades, ya que poseer un buen conocimiento y entendimiento del inglés solo traerá beneficios, tanto a nivel personal como profesional.