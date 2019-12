Por qué es fundamental convertirse en un proveedor del Estado

El Gobierno anunció un plan de reactivación económica teniendo como ejes la inversión pública, apoyo a las MiPymes y reactivación del consumo. Con estas medidas nacen nuevas oportunidades para la micro, pequeña y mediana empresa de transformarse en un proveedor del Estado dando la oportunidad de reimpulsar y hacer crecer al sector emprendedor.

Recientemente el Gobierno anunció un plan de reactivación económica por 5.500 millones de dólares, duplicando el gasto fiscal para el 2020, con el cuál pretenden potenciar la inversión pública, dar apoyo a las MiPymes, aumentar el empleo y la reactivación del consumo.

El anuncio del Ejecutivo se dio a conocer luego que el Banco Central informara que el crecimiento económico local cayó 3,4% en octubre, números negativos que se dan tras el estallido social que comenzó el 18 del mismo mes.

Con este escenario de fondo y las malas cifras, el Gobierno debió recurrir al gasto fiscal, anunciando un plan de reactivación económica que considera medidas por 5.500 millones de dólares, distribuyéndose en un mayor gasto público en 2020 por 3.025 millones de dólares, medidas de apoyo a las Mipymes por 1.950 millones de dólares y otras iniciativas por 525 millones de dólares. Plan que se suma a la agenda social por 1.600 millones de dólares.

Desde el Gobierno precisaron que el plan fiscal apunta a nuevas medidas por 4.800 millones de dólares y a ello se suman las medidas de capitalización de Banco Estado y apoyo crediticio a las Mipymes vía Corfo.

Con estas medidas que buscan reactivar la economía en nuestro país crecen las expectativas y nacen nuevas oportunidades para la micro, pequeña y mediana empresa de transformarse en un proveedor del Estado, dando la oportunidad de reimpulsar y hacer crecer al sector emprendedor.

Garantía Segura -plataforma digital que nace para respaldar a las pequeñas y medianas empresas que buscan convertirse en proveedores del Estado- facilita a las MiPymes el acceso a las pólizas de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Seriedad de la Oferta, exigidas por Mercado Público, sin movilizar capital, sin trámites, ni requerimiento.

Efectivamente, al participar en las licitaciones públicas, el Estado exige a todos los proveedores una garantía que asegure que su propuesta es seria, y esto se realiza por medio de una boleta de garantía bancaria o una póliza de garantía.

La Póliza de Garantía presenta muchos beneficios frente a la boleta bancaria, no se informan como deuda, porque que no se exponen en el sistema financiero y no inmovilizan capital de trabajo, porque no utilizan líneas de crédito otorgadas por los bancos. Este es un tremendo beneficio para las empresas, porque ayudan a disminuir los niveles de endeudamiento, y su utilización no afecta la capacidad de crédito de quien la contrata.

Una de las grandes ventajas de las Pólizas de Garantía, es que no moviliza fondos durante tiempos prolongados, de manera que el mismo proveedor puede utilizar recursos en capital de trabajo o en participar en otras licitaciones. En otras palabras, no es necesario abonar el monto de la garantía para solicitar la póliza.

De esta forma, ya están las condiciones dadas para que nuevas Pymes se transformen en Proveedores del Estado, y den el gran salto que estaban esperando.