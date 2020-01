Sofofa Hub lanza Centro de Biotecnología Traslacional con el apoyo de Corfo

Nueve universidades y seis centros de excelencia participan también en esta iniciativa, que se presentó esta mañana en el Centro de Investigación e Innovación de Viña Concha y Toro, en Talca.

El Centro de Biotecnología Traslacional (CBT), forma parte de la política de apoyo al desarrollo de Centros Tecnológicos de CORFO. Su diseño, nace como resultado de la Estrategia de Biotecnología 2030, desarrollada por la Iniciativa de Fomento Integrada en Biotecnología, impulsada por la misma institución. SOFOFA, a través de su spin-off SOFOFA Hub, fue seleccionada por CORFO para desarrollar este centro.

Al lanzamiento, que se realizó en el Centro de Innovación e Investigación de Viña Concha y Toro (CII), asistió el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve; el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas; el intendente de la Región del Maule, Pablo Milad; el presidente de SOFOFA, Bernardo Larraín; el director ejecutivo de SOFOFA Hub, Alan García, el presidente de Viña Concha y Toro, Alfonso Larraín; y el director del CII, Gerard Casaubon, entre otras autoridades.

En la ocasión, el Ministro de Ciencia, Andrés Couve, destacó: "Quiero felicitar la visión de SOFOFA Hub. Hacer innovación desde la demanda es en sí es algo innovador y no está exento de riesgo. Creo que es una tremenda iniciativa y espero que junto con el Ministerio de Ciencia y junto con otros hubs que vienen más bien del mundo académico, podamos trabajar en conjunto para que esto verdaderamente sea un éxito y otro caso de un ejemplo que podamos propagar en el ecosistema nacional ( ) Hacer investigación y desarrollo con fines competitivos no es excluyente de la mejor ciencia, no es excluyente de atraer el mejor talento, y por lo tanto la invitación es a que este sea un ejemplo que podamos propagar, y hacer que el modelo se contagie".

Luego, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, dijo: "Este centro no solo apunta a mejorar nuestros procesos productivos, sino que también –por qué no–, soñar con empezar a exportar conocimiento a otros países. Por eso es muy importante que este Centro sea también un hito a nivel latinoamericano, para poder empezar a crear, a innovar desde Chile y no solo para Chile, sino que también para otros países del continente. Eso refleja muy bien el espíritu de la Corfo hoy ( ) Esta es una iniciativa, que nace del área productiva, de la Industria y no desde el Estado. Eso es lo valioso. Este es un muy buen ejemplo de alianza público-privada.".

En tanto, el presidente de SOFOFA, Bernardo Larraín, comentó: "Estamos muy contentos de lanzar este proyecto, de haberlo hecho junto con Corfo, junto a una red de instituciones colaboradoras como universidades, centros de investigación, que también son parte del directorio. Hay desafíos que se tienen que enfrentar colectivamente, para los cuales la biotecnología se convierte en una tecnología habilitante de relevancia para aplicaciones de diversas industrias, con las cuales ya estamos conversando. La idea es ayudar al desarrollo de la biotecnología de Chile, identificando desafíos que puedan ser abordados con esta tecnología. Y para articular la adopción de las soluciones, se requiere conectar personas de distintas áreas de la empresa, tanto del área innovación, como negocios y otras áreas.".

Finalmente, el director ejecutivo de SOFOFA Hub, Alan García, se refirió a la necesidad de que la estrategia de negocios de las empresas esté integrada con su entorno económico, social y medioambiental. "La empresa de hoy enfrenta desafíos, como el de la economía circular, que solo pueden ser abordados de manera colaborativa y donde la biotecnología puede jugar un rol importante. Esta presenta oportunidades concretas para la industria, desde herramientas que nos permiten transformar residuos o subproductos en nuevos insumos, hasta el desarrollo de soluciones eficientes y ecológicas a enfermedades que afectan nuestra flora y fauna. Sin embargo, desde las empresas muchas veces nos cuesta ver estas oportunidades por diversos factores: desconfianza, desconocimiento, falta de capacidades internas, experiencias desafortunadas, desinterés, entre muchas otras".