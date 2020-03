Un crucial rol le corresponde asumir cada día a Karina Pérez buscando el talento que empresas están demandando para enfrentar escenarios dinámicos y desafiantes.

Como directora asociada en Chile de la reclutadora internacional Robert Half, la ejecutiva tiene contacto a diario con ejecutivos de importantes compañías con presencia en Chile, y a la vez con profesionales que postulan a los cargos que la empresa gestiona.

Desde esa posición, la ejecutiva tiene un profundo conocimiento del mercado laboral, lo que la llevó a ser escogida entre las 16 Top Voices 2019 de LinkedIn para Latinoamérica, en base a sus contenidos en esa red profesional.

Entre los cambios más relevantes que destaca Pérez está el de una nueva mirada respecto al rol de la mujer en el mercado laboral. Sobre el punto, asegura -con cifras de por medio- que hoy su aporte es incuestionable, y que de cara a los desafíos que emergen en el siglo XXI aumentar su participación es clave para la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones.

¿Cuál es su análisis respecto a la participación laboral de la mujer hoy en día?

La mujer ha avanzado mucho en esta materia, algo que era impensado en otros tiempos. Hoy en día, se ha puesto sobre la mesa el tema de la diversidad de inclusión, donde las mujeres han contribuido de gran manera en los equipos mediante diferentes habilidades, generando positivos resultados.

De hecho, según la OIT, en el estudio "Argumentos para un cambio. Mujeres en la gestión empresarial", publicado en 2019, la presencia de más mujeres en las altas esferas directivas mejora el desempeño de las empresas, aumentando hasta en un 20% su rentabilidad, además de acelerar la innovación y atraer a los profesionales con talento. Por lo tanto, hoy es incuestionable el impacto positivo de las mujeres en el mundo laboral.

En la actualidad, las mujeres están mejor posicionadas gracias a todo lo que se ha hablado del tema durante las últimas décadas, pero queda mucho por hacer, porque sabemos que la participación femenina en las mesas directivas es muy baja, y cuesta mucho que escalen dentro de las empresas, a diferencia de los hombres.

- De cara al futuro, ¿qué cambios son los más significativos para aumentar la presencia de la mujer en el mercado laboral?

Debe existir un contexto de trabajo en el que la mujer sienta que puede compatibilizar su vida familiar con el desarrollo de su carrera profesional, pudiendo escoger su horario de entrada y salida, o trabajar remoto, por lo que es muy importante el tipo de política y flexibilidades que existan en las empresas.

Si existiesen más beneficios -en términos de mercado y flexibilidad de trabajo-, muchas mujeres tomarían la decisión de elegir ciertos trabajos. Eso es parte del camino por recorrer, porque no solamente está la voluntad de las mujeres por querer trabajar, sino que también debe haber un contexto laboral que permita que estos mundos puedan convivir.

De hecho, muchas de estas acciones tienen que ver más con roles de liderazgos en las organizaciones, visión de futuro y una gestión empresarial acorde a los nuevos tiempos, más que con marcos normativos. Por supuesto, hay cambios legales que pueden contribuir a acelerar estos cambios, tal como se ha hecho en países desarrollados, pero creo que hay una gran cuota de voluntad que se requiere. Veo que hay avances en este sentido y confío en que apuremos el paso, porque nos estamos perdiendo una oportunidad de contar con talento valioso.

- ¿En qué ámbitos y sectores se percibe un mayor aporte de la participación femenina?

Más allá del sector en donde se trabaje, el tener diversidad y equidad de género en un equipo de trabajo es muy importante para ser exitoso. De hecho, según el estudio de la OIT, cerca de la tercera parte de las compañías encuestadas que promovieron la diversidad de género en cargos directivos registraron un incremento de sus resultados de entre 5% y 20%, un porcentaje que en la mayoría de las empresas osciló entre el 10% y el 15%.

Hoy, existe consenso respecto a características naturales de la mujer que contribuyen especialmente -y adicional a sus habilidades técnicas- a los entornos laborales. En general, es más empática, muestra mayor flexibilidad para poder escuchar al otro, posee más facilidades para establecer relaciones con otras personas y tiende a tener una actitud más colaborativa, entre otras cosas. Por lo tanto, vemos que hay ciertos roles donde la mujer puede tener más posibilidades para desenvolverse mejor.

En consecuencia, más allá del sector, existen ciertos roles en que las mujeres pueden tener mejores resultados que los hombres, por sus habilidades naturales.

- ¿Qué acciones o estrategias recomendaría a las mujeres para avanzar en su desarrollo de carrera?

Lo primero es trabajar en despejar ciertos cuestionamientos o barreras mentales, como pensar en que una carrera profesional se contrapone a las aspiraciones y anhelos personales, tales como la maternidad. Es muy importante tener sueños, saber qué es lo que a uno le gusta y en lo que se ve trabajando en un futuro. Una vez que se tiene claro a lo que se quiere dedicar, hay que invertir tiempo, esfuerzo y dedicación. Nadie logra sus sueños de la nada, hay que perseguirlos.

En este sentido, considero fundamental que trabajemos en poner en valor nuestro perfil profesional y nuestros aportes en el mundo laboral. Identificar las fortalezas profesionales y visualizar nuestros aportes, no desde la competencia con los hombres, sino desde nuestro propio género y background profesional, es un desafío que debemos asumir.

- ¿Cuáles son las barreras o desafíos que persisten? ¿Cómo podemos avanzar en estos ámbitos?

Persiste la necesidad de abrir espacios y oportunidades para que las mujeres compitan por un puesto con los hombres en igualdad de condiciones. En este sentido, es importante que se evalúe no en base al género, sino desde el trabajo que se ha hecho y desde lo que representa para la organización. Debe haber un cambio generacional y de mindset para que los prejuicios desaparezcan.

Avanzar en este sentido no es solo un tema de justicia social, sino que los países se juegan el crecimiento y la competitividad en ello. Las empresas que no avanzan en la incorporación de mujeres a todo nivel están perdiendo la oportunidad de sumar talento, diversidad y de incorporar capacidades para competir en entornos más complejos. En esta línea, según el Informe Laboral de Género elaborado por el Banco Mundial, el PIB per cápita en Chile podría aumentar en 20% si mujeres participaran en igual proporción que los hombres, por lo que el llamado es a generar mayores oportunidades laborales a las mujeres.

Lo positivo es que hoy en día, hay mucha más gente que entiende las trabas que aún persisten en la sociedad y por las cuales trabaja día a día para erradicarlas, buscando que la mujer pueda seguir desarrollándose laboralmente.

6. Revisando la propia experiencia y considerando el estar en un cargo ejecutivo relevante, ¿qué aprendizajes y lecciones destacarías en el camino recorrido?

En mi experiencia, ha sido muy relevante saber armar equipos y agradecer a la gente que te dio la oportunidad de aprender a lo largo de tu carrera. Es por lo anterior que siempre se debe replicar todo lo bueno que le dieron a uno, siendo generoso y dando esos mismos espacios para que otros puedan aprender y crecer.

Por otro lado, uno debe seguir sus sueños trabajando duro para estar en el lugar que uno desea. Es muy importante ponerse metas y esforzarse por cumplirlas. Esas mujeres que no han encontrado un lugar para trabajar, deben seguir buscando y no dejar de perseverar, ya que pueden tener su espacio en otro sitio, donde sí su talento y capacidades profesionales sean valoradas.