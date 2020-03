Cinco consejos para que las pymes afronten la Operación Renta 2020

Las empresas de contabilidad ya calientan motores para lo que se viene en abril: la obligación legal de todo contribuyente de declarar todos sus ingresos, gastos y movimientos financieros para que el fisco calcule cuál es su contribución, lo que se conoce como Operación Renta y que este año más de 950 mil empresas en el rango de pyme deberán hacerlo.

Por ello Francisco Goycoolea, gerente comercial de CFC Capital, entrega cinco consejos aclarando las dudas y errores más frecuentes respecto al proceso:

1. Tener la situación tributaria en regla: en una empresa tener los impuestos pagados o por lo menos repactados es fundamental para un buen comienzo de año, de lo contrario no se pueden emitir facturas y la continuidad del giro estará comprometida. "Cabe recordar que obligatoriamente ya son todas las facturas electrónicas, por lo que si hay deudas tributarias se debe ir a la tesorería y pedir cuotas, ante ello se aplicarán multas", explica Goycoolea.

2. Ordena tus datos para que la declaración coincida con la de años anteriores: que los antecedentes no cuadren entre un año y otro es uno de los mayores errores cometidos. Para que tu formulario pueda ser aceptado de inmediato se debe llevar un orden en la información.

3. Declarar montos acorde a lo ya informado: el SII está al tanto a través del Formulario 29 de IVA de lo que se ha vendido en una empresa, por lo que al declarar la Operación Renta todos los montos deben cuadrar.

4. Leyes sociales: lo ideal es que todas las tengan al día, en especial quienes tienen una empresa de servicios. Si se trae deudas de arrastre no se pueden regularizar de un día a otro. "Preocuparse que se paguen todos los meses y ser lo más ordenado posible, porque si no se arriesgan a que les retengan sus estados de pagos, y no te liberan hasta estar regularizado", asegura el especialista.

5. Averiguar de las distintas herramientas de financiamiento para este segmento: si el flujo de caja está muy ajustado, en nuestro país existen muchos tipos de financiamientos para pymes Según Goycoolea "lo que les pasa a las pymes es netamente un problema de liquidez, lo que mes por mes se resuelve fácilmente si se toman en cuenta otros instrumentos como lo es el factoring, leasing o el leaseback para poder salir del problema". En caso de que la Pyme tenga financiamiento vía leasing o leaseback es muy importante contabilizar las rentas de arrendamiento del año como gasto para aprovechar los beneficios del producto.