Chile firma acuerdo con India para poner fin a doble tributación entre ambos países

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, firmó con la embajadora de la República de la India, S.E. Anita Nayar, un convenio para evitar la doble tributación con relación a los impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal entre Chile y la India.

Este convenio tributario se suma a los suscritos con países de Asia tales como China, Japón, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, entre otros. Este acuerdo permitirá ampliar la red de Convenios Tributarios de Chile, actualmente con 33 Convenios vigentes (con países tales como Inglaterra, España, México, Japón y Australia entre otros) y 2 en procesos de ratificación (USA y Emiratos Árabes Unidos), lo que le permite a nuestro país ser líder en la región en acuerdos de esta naturaleza.

La firma del acuerdo se circunscribe en el marco del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países que datan de hace más de 70 años y en la ampliación de los tratados comerciales. Este convenio tributario tiene por objeto promover una mayor cooperación económica entre Chile y la India, y en particular eliminar barreras fiscales para la inversión entre ambos países a través de medidas destinadas a evitar la doble tributación internacional.

El convenio permitirá incrementar la inversión directa desde la India hacia Chile e impulsar las exportaciones de servicios y facilitar la transferencia de tecnología. Adicionalmente, promoverá el intercambio de información tributaria y reforzar la integridad del sistema tributario chileno, proporcionando un mejor marco jurídico a través del cual las administraciones tributarias de Chile y la India pueden prevenir la evasión fiscal internacional y resolver las controversias en materia tributaria.

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó: "Esto es un paso relevante y concreto que profundiza y estrecha nuestras relaciones con India, encaminados no solo a profundizar la relación tributaria, sino que además facilitar los caminos para aumentar las inversiones entre cada país".

Con más de 1.300 millones de habitantes, India es uno de los mercados estratégicos para Chile en su proceso de diversificación de exportaciones.

El intercambio comercial entre Chile e India alcanzó US$ 2.101 millones en 2019, siendo el décimo segundo socio comercial del país.

Las exportaciones chilenas de no cobre mostraron su mejor desempeño histórico en el último año, al totalizar envíos por US$ 351 millones. Asimismo, los embarques industriales alcanzaron un récord con US$ 227 millones.

Al cierre del año pasado, las importaciones desde India concentraron un nivel récord en Chile alcanzando un 1,3% del total nacional.