Cinco consejos para el teletrabajo

Debido a la situación que atraviesa el país y a raíz de la expansión del Coronavirus, muchas empresas están recurriendo al trabajo remoto para asegurar el bienestar de sus trabajadores.

Con el fin de ayudar a mantener la continuidad operativa de las empresas, evitando riesgos de seguridad informática en el entorno doméstico, Narciso Basic, Business Information Security Officer de Equifax, entrega los siguientes consejos:

1. Contar con aplicaciones, programas y equipos preparados:

Es importante que las empresas estén preparadas para llevar a cabo esta modalidad de trabajo, contando, por ejemplo, con equipos que tengan instalados una VPN (Virtual Private Network), para asegurar de que al momento de conectarse a una red externa de la oficina, la información esté protegida.

2. Mantener actualizada la estación remota:

Se deben revisar los procesos de actualización de sistemas y programas para mantener la seguridad de los equipos en todo momento.

3. Crear conciencia sobre el acceso a redes públicas:

Se recomienda no acceder a redes WiFi públicas que no cuenten con una contraseña (redes abiertas). En caso de ser necesario, debe hacerse mediante la red de telefonía móvil 3G/4G-LTE, no olvidando realizar toda conexión por medio de una VPN.

4. Resguardar datos de acceso:

Las credenciales de ingreso (usuarios y claves) a las diferentes plataformas deben protegerse en todo momento, para evitar que personas no autorizadas o que no pertenecen a la compañía, hagan uso de las cuentas.

5. Usar herramientas eficaces para reuniones remotas:

Las videoconferencias son esenciales en situaciones de contingencias. Existen diversas plataformas para asegurar la conectividad, como Skype, Zoom y Google Hangouts, por nombrar algunas.