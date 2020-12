La importancia de ganar experiencia para reconvertirse profesionalmente

En el actual contexto, marcado no solo por la crisis sanitaria y su impacto en el mercado laboral sino que también lleno de transformaciones en los tipos y formas de trabajo, muchas personas se están planteando el cambiar radicalmente de rubro.

"Podemos ver muchos ejemplos de personas que están formándose para aprovechar las oportunidades asociadas a la industria 4.0 y la digitalización, en ámbitos relacionados con las nuevas habilidades o conocimientos que está demandando el mercado laboral, tales como programación, transformación digital, marketing online, e-commerce, inteligencia artificial, desarrollo web, etc.", afirma la directora de Robert Half Chile, Karina Pérez.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, se debe tener muy claro cuáles son las debilidades y fortalezas de cada uno, de modo de poder trabajar para cerrar las brechas de habilidades que se tengan. Por ejemplo, si el objetivo de una persona es ser consultor en transformación digital, lo primero que debería tener claro es que necesita convertirse en especialista de área, lo que requiere formación, estudio y conocimientos específicos.

Por lo tanto, el primer paso práctico para la reconversión es adquirir conocimientos y habilidades en el sector al que se desea acceder. Con esto no nos referimos a estudiar una carrera profesional, ni a cursar un postítulo o posgrado, ya que se puede aprovechar la cada vez más amplia oferta de formación específica en plataformas online de centros de estudios muy prestigiosos.

En esta línea, una vez adquiridos los conocimientos necesarios y seguros de haber cerrado la brecha de habilidades que se tienen y que se detectan, se debe trabajar en sumar experiencia práctica que permita demostrar qué se puede aportar a una organización, en un campo en el cual no se tenga un track laboral importante.

A raíz de lo anterior, la ejecutiva cree que muchas personas se paralizan o, incluso, en un primer análisis, al identificar las dificultades para obtener oportunidades laborales en un ámbito en el que no se posee experiencia, deciden no intentarlo y no perseguir sus sueños profesionales.

"Lo que debemos entender es que demostrar experiencia profesional y práctica, en cualquier ámbito profesional, es clave para avanzar y conseguir oportunidades. Más aún si lo miramos desde la vereda de la empresa o de quién está reclutando, ya que seguramente veremos que es lógico que se busque fichar a profesionales que otorguen garantías o mayor nivel de certezas de que serán un aporte al cumplimiento de los objetivos organizacionales", señaló Pérez

En consecuencia, es fundamental abrirse a invertir recursos, especialmente tiempo, para adquirir esta experiencia práctica. Se debe tener en cuenta eso sí qué en el camino de cumplir el objetivo, uno podría verse en la necesidad de invertir recursos propios, pero no se tiene que olvidar que no se trata de un gasto, sino de una inversión.

Para finalizar, estamos viviendo cambios que se han visto acelerados por la crisis sanitaria que caracterizó este 2020 y que tienen que ver con la digitalización, el teletrabajo, nuevas formas de trabajar, nuevas ocupaciones y el auge acelerado de la demanda por nuevas habilidades y conocimientos. Por ello, es clave aceptar estas transformaciones y trabajar en adaptarnos a ellas, para aprovechar las oportunidades que trae este nuevo contexto.