Consejos para proyectar una pyme de manera exitosa este 2021

Al hacer un recuento sobre los principales temas económicos que marcaron el 2020, uno de los principales fue sin duda el golpe recibido por cientos de emprendedores, muchos de los cuales ya habían sufrido los efectos del estallido social, y cuya situación económica se agravó aún más con la llegada de la pandemia y las cuarentenas, viendo detenidas las ventas y el funcionamiento de sus negocios.

En ese contexto, el nuevo año se convierte en una puerta de esperanza, pero que requiere, entre otras cosas, de hacer un balance sobre el periodo anterior y trazar una hoja de ruta efectiva para llevar adelante los proyectos sin mayores contratiempos.

Gustavo Yaquinto, gerente comercial de Emprende360, consultora experta en dar acompañamiento y asesoría a emprendedores y empresas, entrega cinco claves que las pymes deben tener en cuenta para enfrentar con éxito este 2021:

Estructura de costos: reducir gastos e inversiones que están en presupuesto, por ejemplo, acciones de marketing tradicional. En ese caso, lo ideal será redireccionarlas y poner los recursos en nuevas plataformas digitales que aporten de forma más efectiva al desarrollo del negocio. De esta forma, se compensa la disminución que pudo existir en la venta durante 2020. Si hubo un 50% de ventas menos, hay que bajar los costos al 50% para equilibrar, y que el negocio siga en la línea de flotación, al menos.

Bajar costos fijos y operacionales en general: esto implica probablemente bajar la cantidad de recurso humano en la empresa según lo amerita el rubro, pero a la vez, se necesita capacitar correctamente al personal que queda cubriendo esas vacantes dentro de la empresa. La capacitación es clave, porque permite que el capital humano que permanece en la organización sea más eficiente y multifunción, generando el equilibrio para sostener la empresa. Al mismo tiempo, es recomendable la externalización de procesos específicos, o bien, de ciertas actividades del negocio para evitar la creación y administración de departamentos internos o facilitar la administración de costos relevantes.

Diagnóstico: hacer un diagnóstico con asesores que entiendan la problemática general, y que puedan dar tips para que el negocio pueda seguir avanzando. Puede que existan emprendedores que estén muy cerrados a los cambios, y por lo mismo requieren de una mirada externa para poder salir a flote lo antes posible. Contar con un guía o mentor mejora en un gran porcentaje las posibilidades de éxito de un proyecto.

Motivación y Esperanza: son los principales motores que mueven a un emprendedor. La motivación permitirá llevar a cabo las acciones que sean necesarias para hacer frente a los obstáculos y dificultades que inevitablemente se presentarán durante el desarrollo de un proyecto. Sin duda, habrá que levantarse luego de uno o más tropiezos. Si se suma esperanza y pasión por lo que se está haciendo, eso será mucho más fácil de sobrellevar.

Metas aterrizadas: venimos de un año complejo, que nos enseñó la importancia de persistir, pero también a mantener los pies en la tierra y producir en base a escenarios reales, con el fin de mantenernos en el mercado pero no sobre exigirnos de forma desmesurada que al no ser cumplido nos pueda desalentar. Podemos tener momentos de menor producción o movimiento en el negocio, pero no por eso debemos abandonar.

Saber delegar: muchos emprendedores desean estar presentes en todas las áreas del negocio, pero eso generalmente es muy complejo, ya que implica descuidar aspectos clave del proyecto. Saber delegar será clave en este período, para poder dar un paso definitivo y tranquilo hacia un nivel de avance permanente en equipo, y así tener mayor holgura para conocer las necesidades de cada área de nuestro emprendimiento.