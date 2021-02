Referencias laborales: cómo gestionarlas para una búsqueda de empleo exitosa

En un mercado laboral sumamente competitivo y exigente, el currículum no es suficiente para lograr una búsqueda de empleo exitosa. Actualmente es importante complementar el proceso para buscar trabajo con un perfil de LinkedIn activo y completo, y trabajar las redes de contacto y las referencias, que a pesar de ser un elemento sumamente utilizado, pocas veces los profesionales saben cómo gestionarlas de manera exitosa.

La directora de Robert Half en Chile, Karina Pérez, señala que "las referencias son una muy buena herramienta para complementar un proceso de reclutamiento, ya que las personas con las que hemos trabajado, funcionan como terceros validadores de nuestras habilidades, fortalezas y forma de trabajar".

Sin embargo, para que una referencia funcione bien y sea un aporte para el proceso de reclutamiento, se sugieren tres pasos a seguir para gestionarla correctamente y conseguir el trabajo al que se aspira.

Elegir buenas referencias. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se deben poner las referencias en el currículum, ya que generalmente el contacto entre el reclutador y el referido se da después de la entrevista. "Luego de una entrevista de trabajo uno puede tantear cómo resultó, cuáles fueron mis debilidades y fortalezas, y desde ahí referir a la persona que me ayudará a resaltar las virtudes que más quiero comunicar. Algunas referencias apuntan más a lo técnico o quizás otra resalte el trabajo en equipo por ejemplo", explica Pérez.

En ese sentido, hay distintas referencias según el objetivo y por eso al minuto de entregar los contactos al reclutador, se debe tener en cuenta que esa persona pueda comunicar al potencial empleador una idea clara sobre el profesional.

Un buen referente puede ser un antiguo jefe, un compañero de trabajo, un cliente o, para profesionales más jóvenes, un mentor o profesor de la universidad, lo importante es que sea capaz de destacar las habilidades y capacidades en el área de especialidad y el aporte que podría ser para una organización o equipo de trabajo.

"Por último, si la búsqueda de empleo se hace de forma paralela mientras ya se tiene un trabajo, hay que ser precavidos a la hora de elegir referentes entre sus actuales colegas y conversar solo con los que sean de confianza para mantener la confidencialidad del proceso", aclara la ejecutiva.

Siempre contactar antes al referente. El segundo paso después de tener una lista de referencias posibles, es contactar a cada uno de ellos. Primero para saber si estarán disponibles y dispuestos y, segundo y más importante, comentarle en qué consiste el trabajo al que se está postulando.

"Muchas veces cuando las personas no saben que serán contactadas, no tienen tiempo para prepararse y averiguar sobre el empleo al que se está postulando y por lo tanto pueden no sentirse capacitadas para proporcionar una referencia sólida o no podrán entregar una opinión clara sobre el trabajo y las habilidades del profesional", agrega la especialista.

Preparar a las referencias. Las referencias son muy importantes en los procesos de búsqueda de empleo y para sacarle el máximo provecho, es necesario orientar a los referentes y contarles qué es lo que deben enfatizar frente a sus posibles empleadores. Entregarles una copia del currículum, contarles sobre la compañía y el puesto al que se postula, avisarles que los contactarán, son pasos necesarios a seguir para que esta etapa resulte de manera exitosa.

Finalmente, independientemente de si el proceso de reclutamiento es exitoso o no, se debe agradecer a las personas que ayudaron y entregaron sus comentarios, de esta manera, es probable que a futuro estén más dispuestas a volver a entregar sus referencias.