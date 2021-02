EY se compromete a ser carbono negativo en 2021 y cero neto en 2025

EY anunció su ambición de ser negativo en cuanto a las emisiones de carbono en 2021, estableciendo objetivos para reducir significativamente sus emisiones absolutas y eliminando y compensando más carbono del que emite.

En unadeclaración sobre la sostenibilidad, la firma estableció los siete componentes clave de sus planes para no sólo ser negativo en carbono, sino para reducir las emisiones totales en un 40% - conforme a un objetivo de base científica - y ser cero neto en 2025.

Esta nueva ambición se basa en el logro de la neutralidad del carbono por parte de la organización global en diciembre de 2020 y subraya el compromiso de la firma con el medio ambiente y con el impulso del crecimiento sostenible a largo plazo. Los elementos clave de la ambición incluyen:

- Reducir las emisiones de los viajes de negocios en un 35% para el año fiscal 2025, en comparación con la línea de base del año fiscal 2019.

- Reducir el uso general de electricidad en la oficina y procurando el 100% de energía renovable para las necesidades restantes, ganando la membresía al RE100, un grupo de organizaciones influyentes comprometidas con la energía renovable, para el año fiscal 2025.

- Estructurar los contratos de suministro de electricidad, mediante acuerdos virtuales de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés), para introducir en las redes nacionales más electricidad de la que consume.

- Proporcionar a sus equipos las herramientas que les permitan calcular, y luego trabajar para reducir, la cantidad de carbono emitida al realizar el trabajo del cliente.

- Utilizar soluciones basadas en la naturaleza y tecnologías de reducción de carbono para eliminar de la atmósfera o compensar más carbono del que emite, cada año.

- Invertir en servicios y soluciones que ayuden a las empresas a descarbonizar sus negocios de manera rentable y a proporcionar soluciones a otros retos y oportunidades de sostenibilidad.

- Requerir que el 75% de los proveedores, por gasto, establezcan objetivos basados en la ciencia a más tardar en el año fiscal 2025.

"Sabiendo que somos responsables del cambio climático, más que aportar con servicios, herramientas y conocimientos, queremos implementar acciones. Más allá de disminuir nuestros viajes en avión, apuntamos a contar con contratos más eficientes de electricidad y procurar el 100% de energía renovable para las necesidades restantes; utilizar soluciones basadas en la naturaleza; buscar proveedores que estén comprometidos con el ecosistema y crear soluciones que permitan a las empresas descarbonizarse", explicó Elanne Almeida, socia de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad de EY Chile.

Nuevas soluciones

Junto con el trabajo que está llevando a cabo para ser más sostenible, los equipos de esta firma están desarrollando un nuevo conjunto de soluciones de sostenibilidad global para los clientes de EY, con el fin de ayudarlos en sus propios viajes de sostenibilidad. Las soluciones se centrarán en la sostenibilidad basada en el valor, ayudando a las empresas a captar las oportunidades de negocio de la sostenibilidad y la descarbonización, a la vez que se protege y se crea valor. Esto sigue el enfoque que los equipos han adoptado para lograr estos objetivos de sostenibilidad y la ambición ser negativo en carbono.

Steve Varley, vice chair de Sostenibilidad de EY Global, señaló: "Hemos establecido esta ambición porque cada vez está más claro que, colectivamente, tenemos que hacer aún más para ayudar a evitar un desastre de cambio climático. Nuestra gente está orgullosa de que hayamos cumplido nuestra ambición de ser neutrales en cuanto al carbono en 2020. Inspirados por ellos y por otros que están tomando medidas importantes, nos hemos desafiado a nosotros mismos a ir más lejos, más rápido. Estamos profundamente preocupados por la ciencia y lo que eso significa para nuestro planeta. Creemos que la ambición correcta es llegar a ser negativo en carbono en 2021 y cero neto en 2025, reduciendo nuestras emisiones de acuerdo con un objetivo basado en la ciencia. Nos damos cuenta de que estos desafíos son diferentes y más difíciles para ciertas industrias. Por eso también hay inversiones en nuevas soluciones y servicios para ayudar a las compañías a proteger y crear valor para que también sean más sostenibles".

EY sigue invirtiendo en tecnología y transformando su negocio, que se vio acelerado por la pandemia covid-19. Se espera que muchos de los cambios que se han implementado como resultado de la crisis sanitaria permitan a la firma lograr sus ambiciones de sostenibilidad ayudando a sus equipos a aprender e implementar nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, durante la pandemia, los equipos de esta firma trabajaron tanto con los clientes como con las organizaciones para ayudar a implementar cambios en el lugar de trabajo, incluyendo el trabajo flexible y el aumento del uso de tecnologías de trabajo a distancia, que se espera que contribuyan a reducir los viajes de negocios. También está trabajando en estrecha colaboración con clientes de aerolíneas y hostelería para lograr este objetivo y encontrar soluciones innovadoras.

El anuncio sigue a otras medidas que EY ha tomado para reducir el impacto ambiental de la organización e impulsar el crecimiento sostenible. Entre ellas figuran dos iniciativas recientes en colaboración con HRH The Prince of Wales's Sustainable Markets Initiative; The S30, un grupo de 30 de los principales líderes mundiales en materia de sostenibilidad de la C-suite, centrado en la aceleración de las medidas empresariales en materia de sostenibilidad, y la adhesión a la "Terra Carta" - una misiva que sitúa la sostenibilidad en el centro del sector privado. La organización también está desempeñando un papel destacado en el Consejo Empresarial Internacional del World Economic Forum, que ha elaborado un conjunto básico de métricas e informaciones comunes sobre factores no financieros para los inversores y otros stakeholders.