Recientemente se dieron a conocer los resultados del estudio "¿Cómo afecta la transformación digital al fútbol?". En este reporte se analiza cómo se han incorporado tecnologías para mejorar el rendimiento de jugadores, análisis de rivales, toma de decisiones en base a predicciones y mejoramiento de la experiencia del usuario. Por ejemplo, tomemos el caso del actual campeón de la Champions League, el Liverpool. El equipo atribuyó gran parte del proceso de ganar el trofeo europeo al uso de data analytics.

Ian Graham, director de Investigación en el Liverpool, llegó un día a la oficina del DT del equipo, Jurgen Klopp, a mostrarle el resultado de sus estudios cuando el entrenador alemán dirigía al Borussia Dortmund. Graham le mostró el resultado de algunos partidos donde el Dortmund había sido estadísticamente "superior" al rival y terminó perdiendo. Klopp le preguntó si había visto esos partidos porque había sido una locura no haber ganado, a lo que Graham respondió: "No veo los partidos, me sesgan, sólo veo la data".

Fue así como este doctor en física teórica se ganó la atención de Jurgen Klopp; quien no basada los análisis meramente en quién tenía mayor posesión del balón o quién disparaba más veces al arco, si no en lo que se generaba después de esto y los movimientos del resto de los jugadores asociados a cada jugada.

Graham y su equipo, de contextos lejanos al mundo del fútbol, siendo astrofísicos, científicos y campeones de ajedrez, a través del estudio de la data, sugirieron la contratación de jugadores tales como Naby Keita, Philippe Coutinho y Mohammed Salah. Este último basado en cálculos que predecían que haría buena dupla con el delantero brasileño Roberto Firmino, y bueno, los resultados están a la vista.

Incoporación

La incorporación de herramientas data analytics permite a los equipos de fútbol recolectar información sobre gustos y preferencias de cada usuario, de cara a mejorar las estrategias de comercio electrónico (ecommerce) y fijación de precios (pricing). Otro ejemplo de tecnología es la introducción de la realidad virtual o realidad aumentada que transformarán la experiencia tradicional de ver el balompié: la primera tecnología permite al usuario experimentar y visualizar el partido sintiéndose dentro de la cancha, mientras que la segunda da otra perspectiva del juego, lo que asegura una mayor inmersión de los fanáticos en los partidos.

EY, elaborador del informe, resalta el potencial de la información en el fichaje de jugadores, y explica que usar data analytics puede hacer más eficientes los procesos, mejorando la toma de decisiones sobre contrataciones, eligiendo jugadores por sus estadísticas y al menor costo. La investigación advierte que hay un desafío en mejorar la experiencia en los estadios, pues "con todas las tecnologías nuevas que se van incorporando, se va a volver cada vez más cómodo ver los partidos desde la casa".

Mercado local

El futbol chileno aumentó sus ingresos en un 7% entre 2016 y 2017, sin embargo siguen existiendo importantes brechas con respecto a la región y el resto del mundo. Existen oportunidades en variados ámbitos como mejorar utilización de estadios y asistencia del público, aumentar venta de productos (camisetas, accesorios, etc.) y hasta usar data analytics para conocer a nuestro consumidor y ofrecerle productos o promociones específicas para su perfil.

Es cierto que hay un largo camino por recorrer, los clubes y principales ligas europeas se encuentran a la vanguardia de la industria buscando constantes innovaciones y apostando a seguir nuevas tendencias. Los resultados que se pueden lograr son realmente increíbles, la Premier League de Inglaterra tiene actualmente un 95% de utilización en sus estadios y LaLiga española ha logrado llegar a representar un 1,37% del PIB de España. Si bien estamos hablando de las mejoras ligas del mundo, es el foco que hay que adoptar y el modelo a seguir.

Sin ir más lejos, en Argentina la Superliga lleva anualmente 5,2 millones de personas al estadio, contra 1,8 millones en Chile. Si bien debemos guardar las proporciones, no deja de ser un dato interesante en el cual se visualiza una oportunidad de llevar más personas a la cancha. Puede ser a través de mejorar la estrategia de precios, promociones y quizás darle una vuelta a la experiencia que tiene la persona que va al estadio, qué le gusta y qué no le gusta, qué es lo que busca y qué factores determinarían que ese espectador vaya todos los fines de semana a alentar a su equipo.

"Otra tendencia mundial donde el fútbol chileno podría encontrar una oportunidad de reinventarse es la industria de eSports. Esta nueva tendencia permite capturar un público diferente y aumentar la base de fanáticos de los equipos. La industria de la visualización de eSports generó ingresos por cerca de 900 millones de dólares durante el año 2018", comenta Pablo Arnuncio, socio de Servicios de Consultoría de EY.

Las anteriormente mencionadas son algunas tendencias donde nuestro fútbol podría encontrar oportunidades de crecimiento, y obviamente se suman todas las otras tendencias y avances tecnológicos como la próxima incorporación del Árbitro Asistente de Video (VAR, en inglés), cuya finalidad es apoyar al árbitro a tomar decisiones en jugadas poco claras y decisivas, es quizás la introducción de tecnología más evidente.

"El uso de data analytics permite por ejemplo entender las tendencias de demanda de mis consumidores en base a información histórica, de manera de poder personalizar mi oferta de productos o promociones de manera anticipada. El uso de inteligencia artificial ya se está utilizando en Chile, por ejemplo en la industria del retail, para reconocimiento facial, que podría ser una herramienta para controlar la entrada y flujo de personas a los estadios, esta tecnología ya se está utilizando en la NFL y en clubes como el Manchester City", explica Nabor García, consultor senior de EY.

En resumen, el reporte concluye que la transformación digital trae consigo un abanico de oportunidades y posibilidades de crecimiento, el desafío está en saber identificar qué tendencia está más alineada con la realidad del fútbol local y sus hinchas y lograr hacer las preguntas correctas.