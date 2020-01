Ministro Moreno aclaró millonarios costos de construcción del puente Chacao

Respecto a la polémica con la concesionaria Hyundai, que anunció la suspensión en la construcción del puente Chacao, el titular de OO.PP. señaló que hay conversaciones y que buscarán hacer cumplir el contrato. Sobre la reparación del puente Cau Cau, dijo que no hay plazos establecidos y que se busca empresas especializadas.

La concesionaria Hyundai, encargada de la construcción del Puente Chacao, que unirá Chiloé con el continente, solicita 218 mil millones de pesos para no suspender las obras, lo que significa un 50% de aumento en el costo del proyecto, según informó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, a la Comisión del ramo.

El secretario de Estado explicó que se trata de una obra cuyo diseño, ingeniería y construcción están a cargo de la misma empresa y que tiene características únicas: un puente colgante de cuatro pistas de circulación, con 3 km de extensión, que debe responder a requisitos sísmicos, vientos y mareas en ambos sentidos y que busca mejor la calidad de vida de los habitantes de la isla.

Especificó que el problema surgió en el diseño e ingeniería, que estaba programado para un año y demoró cuatro y, en este marco, insistió en que harán cumplir el contrato a suma alzada que implica un precio fijo, sin debate sobre aumento de precios, ya que el diseño encargado es el mismo que se solicitó en las bases de licitación.

"El concesionario está pidiendo un aumento en los recursos que significa más o menos un incremento en el costo del puente del orden del 50 %. A nosotros nos interesa que el puente siga adelante porque es un cambio muy importante en la accesibilidad y la calidad de vida de quienes viven en ese lugar y de quienes quieren acceder a ese lugar", acotó.

Pero al mismo tiempo, sostuvo que deben velar por la responsabilidad de cuidar los dineros de todos los chilenos. "De tal manera que nosotros tenemos que hacer cumplir el contrato y establecer cuáles son las responsabilidades y a quién le corresponden. No puede el Estado de Chile hacerse cargo de más costos que los que le corresponden", remarcó el titular de OO.PP.

El diputado por Chiloé, Alejandro Bernales (PL) solicitó al MOP aclarar qué pasará con el puente de Chiloé, ya que hay otras demandas de las y los chilotes, como mejorar los caminos y bajar el precio de traslado en las barcazas.

"Si esto va a un juicio va a ser un proceso bastante largo. Aquí el MOP tiene que decidir pronto; tiene que decidir: vamos a postergar la obra, vamos a ir a juicio, vamos a negociar con la concesionaria, para eso tiene que decirnos cuantas veces se reúne y hasta dónde está dispuesto a llegar con el precio de la concesionaria. Porque el ministro ha sido claro en que ese monto que están presentando, no lo van a pagar. Eso es lo que yo he escuchado. Creo que es importante que se sinceren las posiciones. Y, por último, y me lo ha expresado mucha gente en Chiloé, cuáles son las prioridades que tienen los y las chilotas", puntualizó.