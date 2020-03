Comisión de minería aprobó royalty al cobre y al litio

La propuesta, que establece un royalty del 3% del mineral extraído, fue impugnada por el Ejecutivo, dado que se requeriría el patrocinio del Gobierno para su tramitación.

Por siete votos a favor y cinco en contra, la Comisión de Minería y Energía aprobó la iniciativa de ley que establece en favor del Estado, una compensación denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio.

En la oportunidad, la instancia parlamentaria también aprobó una indicación del autor de la iniciativa, diputado Esteban Velásquez (FRVS), relacionada con la distribución de recursos a las regiones donde se explotan esos minerales.

El parlamentario, si bien reconoció que la propuesta fue ratificada en votación dividida, el espíritu general, casi unánime en la Comisión, "es la fórmula de buscar que recursos de la gran industria minera queden de manera permanente en aquellas zonas donde impacta la minería".

Estimó que la discusión debería darse de manera profunda y seria en la Sala, porque en razón de esta convulsión social, la ciudadanía ha manifestado que la desigualdad también está en los territorios, en las regiones, y sería una forma de responder de manera responsable a un área que hoy no ha sido tocada como la minería.

"No hay ciudadano en Chile que no se da cuenta que hay una deuda de la gran industria minera con las regiones. Esperamos que se dé la discusión profunda e invitamos al Gobierno que se haga parte y patrocine el proyecto, porque el subsecretario dio a entender que pedirá la inconstitucionalidad del proyecto. Es una invitación a que construyamos en conjunto, considerando los últimos llamados del Presidente Piñera", agregó.

Consultado sobre la consideración solamente de minerales de cobre y litio, sostuvo que "han sido los grandes minerales, metálicos y no metálicos, los que entregan la mayoría de divisas al país, es una realidad; no obstante en este largo camino por recorrer y mejorar el proyecto podríamos incorporar e incluir a otros, no hay ningún veto, pero quisimos ser realistas y no hacer un listado de minerales donde más bien se complejizan los proyectos".

Por su parte, el diputado Issa Kort (UDI) dijo que, aunque no compartía la forma, sí estaba de acuerdo con el fondo y manifestó estar disponible para buscar otros mecanismos, con el apoyo del Ejecutivo, para lograr esos objetivos.

"Quien tiene la iniciativa exclusiva es el Presidente de la República, el ministro de Minería y el Ministro de Hacienda, por lo tanto, lo que aquí corresponde es que todos los que tenemos la intención de modificar el royalty minero tengamos que hacer las gestiones, las acciones ante el Poder Ejecutivo y sea el Poder Ejecutivo el que respalde una indicación nuestra o presente una iniciativa a través de un mensaje. Es el único mecanismo, más allá de las mayorías circunstanciales que hemos visto que se han manifestado en esta Cámara en el día de hoy", evaluó.