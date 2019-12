Fiesta de año nuevo: cómo quitar manchas de vino y maquillaje de la ropa

Durante las fiestas de fin de año aumenta el uso del maquillaje y también el consumo de bebidas, como el vino tinto. El problema es cuando productos como la base, el lápiz labial, la máscara de pestañas y el vino ensucian accidentalmente tu ropa y las dejan con marcas permanentes.

La acción inmediata ayuda a revertir la situación y eliminar las manchas permanentes del tejido. "Los productos para manchas y prelavado son las soluciones clave para actuar con prontitud y evitar que la mancha se adhiera a la ropa", dice André Karadi, experto técnico del área de Cuidado del Hogar de BASF quien entrega algunos consejos y recomendaciones para quitar las manchas.

Manchas de vino

La primera recomendación de André para este caso es absorber lo más posible la mancha de vino con una toalla limpia o papel absorbente. "No se recomienda frotar la zona, ya que ayuda a extender la mancha en las fibras", dice André. "Es importante recordar que estas no deben calentarse ya que esto acelera el proceso de fijación de la suciedad en la tela. En otras palabras, la tela manchada no debe dejarse expuesta al sol ni aplicar calor con secador de pelo o secadora", explica el técnico.

Después de absorber todo el exceso, vierte unas gotas de detergente líquido para ropa, lavalozas o quitamanchas. Haz movimientos ligeros y déjalo actuar de cinco a diez minutos. Luego lava la tela para eliminar el exceso de producto que se ha aplicado. André también recomienda "si aún hay rastros de la mancha, repite todo el proceso".

Manchas de maquillaje

En general, todos los productos de lavandería pueden ayudar, pero los compuestos de peróxido de hidrógeno, los quelantes o las enzimas son más efectivos para eliminar este tipo de manchas.

"Además de lavar con buenos productos para limpiar la ropa, para cada tipo de mancha también hay un proceso para hacer que la eliminación sea más eficiente", señala. A continuación, siguen algunos ejemplos:

Lápiz labial: la mayoría de los lápices labiales están hechos en base a ceras, aceites y grasas. Por lo tanto, el uso de un limpiador eficiente para la remoción de aceite y grasa puede ayudar a eliminar manchas. Un ejemplo es el jabón líquido o lavalozas. Absorbe la mancha con un pañuelo de papel o paño absorbente para eliminar el exceso de color, luego rocía un poco de agua limpia sobre la mancha para humedecer ligeramente la tela. Frota suavemente con una gota de detergente o jabón líquido y deja reposar durante 10-15 minutos. Luego usa una toalla limpia para frotar la mancha con movimientos circulares desde los bordes exteriores hacia el centro. Termina frotando la tela con una toalla seca y, si la mancha no se elimina por completo, repite el proceso según sea necesario.

Bases: si el producto es líquido, elimina el exceso con una espátula o un cuchillo de plástico y limpia el área con una toalla de papel húmeda. Vierte unas gotas de quitamanchas y haz movimientos circulares. Luego lava la tela como de costumbre.

En el caso de una mancha de base en polvo, mezcla unas gotas de detergente para ropa o lavalozas en agua y aplica sobre la mancha frotando la tela primero con los dedos y luego con un cepillo.

Otro consejo para eliminar las bases, tanto en las versiones en polvo como líquidas, es el uso de toallitas húmedas, tanto las de bebé como las de limpieza. Pueden eliminar eficazmente estas manchas ya que pueden contener hasta 8 de los ingredientes principales presentes en los limpiadores multipropósito. Intenta usarlos tan pronto como se ensucie la tela.

Máscara de pestañas (rímel): aplica el quitamanchas y déjalo actuar durante cinco a diez minutos. Luego enjuaga con agua caliente. Lava la ropa inmediatamente después del paso anterior y permite que se seque naturalmente a la sombra. Evita colocarlo en la secadora, especialmente si la mancha no se elimina por completo, ya que el calor de la secadora puede hacer que sea aún más difícil de eliminar.

Siempre pueden ocurrir accidentes o imprevistos durante las reuniones. Sin embargo, con una acción rápida y procedimientos correctos, no tienes que preocuparte por perder la prenda debido a manchas aparentemente irreversibles. Así que disfruta de estos momentos y preocúpate menos por estos problemas imprevistos porque con los productos correctos, tienen solución.