Cinco recomendaciones para rendir una exitosa PSU

Más de 295 mil estudiantes se encuentran en la recta final para rendir la Prueba de Selección Universitaria, que se realizará los días lunes 6 y martes 7 de enero.

Y pese a que el estrés es un elemento común cuando se inicia la cuenta regresiva, este año se suma el ambiente provocado por el estallido social que vive Chile, y que precisamente, fue el factor que obligó la recalendarizar de la prueba, que en un inicio estaba programada para el 18 y 19 de noviembre.

Ante esto, la especialista en gestión educacional, Carolina Moreno, académica del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad Mayor, entrega ocho recomendaciones para rendir una exitosa prueba, pero también aconseja cómo trabajar el estrés previo y de qué forma enfrentarse al test y al resultado final, sea cual sea.

- Tómalo como un proceso más que una prueba. Antes que todo, la académica sugiere entender a la PSU en sus dimensiones, ya que esta es "el resultado de un proceso y de un esfuerzo realizado por muchos años. No es algo que depende de dos días en particular. Esto es importante para bajar la ansiedad".

- Keep calm. A la hora de tener la prueba enfrente, la académica señala que "es importante mantener una actitud tranquila y entender que esta no es una prueba que mide memoria. Está comprobado que la confianza en las capacidades propias asegura un mejor rendimiento".

- ¡No omitas respuestas!. Otra clave al momento de estar frente a frente con la PUS es considerar que "antes, por cada cuatro errores, se descontaba una respuesta buena, pero hoy ya no es así. Lo recomendable es no omitir respuestas. También es bueno no entramparse con las preguntas, ya que están diseñadas para ser resueltas en un par de minutos. Se les puede poner una marca o señal para regresar a ellas, pero es importante avanzar".

- Agua fría, cabeza fría. En cuanto a recursos útiles para estar más atentos en la prueba, la especialista indica: "Hay estudios que señalan que beber agua fría pone en marcha la actividad cerebral, y a la PSU sí se puede ingresar con una botella transparente con agua. Esto también es altamente recomendable para las etapas previas a la prueba".

- Planifica. Una vez detenido el lápiz y entregada la prueba "es importante descansar y proyectar entre dos a tres posibilidades para este año, además de comprender que no es el fin del mundo: no hay límites en el número de veces que se puede rendir la PSU", puntualiza la académica.