¿Cesante tras la crisis? Claves para una entrevista de trabajo exitosa

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo en Chile durante el trimestre móvil septiembre-noviembre llegó a 6,9 %, la que podría incrementar durante este año, debido a los alcances de la crisis social que atraviesa el país.

Hoy, es necesario aprovechar al máximo las posibilidades a la hora de presentarse a una entrevista de trabajo, para que quien postula al empleo tenga mayores posibilidades de quedarse con puesto, así como también para el empleador, quien puede sacar provecho a la instancia y conseguir la persona idónea para el puesto.

Paula D'Ardaillon, jefa del área Evaluaciones de Mandomedio, explica que es común que los postulante lleguen con poca o nula preparación a una entrevista, que es una instancia donde los candidatos deben asegurarse de mostrar todas las competencias para el cargo, además de su motivación, habilidades, experiencia, etc. "En una hora los candidatos no pueden decir todo, por lo que es importante preparar la entrevista y saber con antelación cómo organizarán su discurso", indica.

Otro factor que influye es que los entrevistados pueden llegar con una confianza personal muy alta o muy baja. "La primera lleva a parecer un tanto soberbio en relación a la experiencia y los logros, así como a desacreditar la importancia del proceso de selección, de las referencias, las pruebas psicolaborales, etc., mientras que la segunda impide que los candidatos muestren sus logros, cuenten sus fortalezas y reconozcan los éxitos que han tenido", señala la experta.

Paula D'Ardaillon destaca que adicionalmente el no llegar a la hora y no avisar si está atrasado, entrar en confianza demasiado rápido llegando a parecer "patudo", el comentar indiscreciones o información confidencial de sus trabajos anteriores y el no reconocer debilidades, son otros de los errores que se comete.

"Pasa mucho que al momento de preguntar sobre aspectos por mejorar, los candidatos mencionen no tener ninguno o no reconocen instancias donde hayan fracasado o cometido errores. En entrevistador no busca hacer una caza de brujas, sino que a través de estas preguntas espera ver la capacidad de auto crítica, conocer cómo enfrenta problemas y qué hace para buscar soluciones o remediar las falencias que tengan", asegura la profesional de Mandomedio.

¿En qué fallan los entrevistadores?

Una de las fallas comunes de los entrevistadores es no preparar la entrevista con antelación. "Es en base al perfil de cargo, el contexto de trabajo y las competencias requeridas, entre otros, que el entrevistador podrá estructurar su evaluación, ver las preguntas que necesitará hacer y establecer una pauta para recabar aquellos datos que permitirán posteriormente realizar un diagnóstico sobre la adecuación de un candidato a un puesto de trabajo en particular". D'Ardaillon agrega que toda evaluación debe ser parte de un proceso reflexivo y sistemático de selección, sin discriminar en base a suposiciones.

Consejos básicos para la entrevista

La jefa del área Evaluaciones de Mandomedio destaca los siguientes puntos:

-Averiguar sobre el rubro y la empresa, conocer la visión, misión y objetivos que aquella tiene, así como de los productos o servicios que ofrece y preguntarnos por qué nos interesa pertenecer a esta empresa y qué podría aportar yo a la misma, de forma de exponer estos puntos durante la entrevista.

-Repasar el currículum, ver qué aspectos de mi experiencia y formación voy a enfatizar de acuerdo al puesto y empresa a la que postule, y también tener claridad de mis logros en los últimos años.

-El postulante debe realizar un trabajo previo de reconocer cuáles son sus fortalezas y los éxitos que ha alcanzado en su trayectoria, siendo capaz de explicarlos de forma sintética y con convicción.

-Revisar cuáles han sido los fracasos a los que ha tenido que hacer frente y reconocer los aspectos a mejorar y por qué. Tener esta información clara favorecerá enfrentar la entrevista con confianza y sinceridad, permitiendo que el entrevistador se forme una imagen completa y precisa del entrevistado.

-Asimismo, se sugiere el día anterior revisar cuánto tomará llegar al lugar de entrevista y planificar la ruta, siendo aconsejable que siempre se contemplen eventuales imprevistos.

-Por último, es recomendable que los entrevistados realicen preguntas respecto de lo que desean conocer previo a integrarse a la empresa, como por ejemplo qué originó la vacante, el clima laboral de la empresa, la composición del área o por las expectativas que se tienen en relación a quien ocupe el cargo, preguntas que pueden entregar una mayor visión del lugar al que postula y demuestran al entrevistador que el candidato tienen interés por la vacante.