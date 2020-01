Recomendaciones para evitar problemas y estafas en arriendo de verano

La segunda semana de enero de 2020 la prensa informaba que "la Municipalidad de Pucón colocará multas a personas que arrienden sus viviendas a través de internet y que se encuentren fuera del marco legal".

Las multa podrían llegar a ser de 1 a 5 Unidades Tributarias Mensuales" causando algún nivel de polémica entre defensores y detractores de la medida; esta norma nos recuerda que durante el verano se dan múltiples problemas con el arriendo de casas y departamentos especialmente por internet, en donde se producen conflictos porque no se cumple con lo prometido o derechamente hay hechos constitutivos de delito, por lo tanto, siempre es útil recordar algunas recomendaciones

Al arrendar

Evitar pagar por anticipado o el cien por ciento del costo del arriendo.

Optar por arriendos de inmuebles de personas recomendadas o de corredores de propiedades reconocidos en el mercado, para esto se pueden visitar página del SERNAC y revisar el listado pertinente.

Utilizar plataformas que estén validadas en el mercado.

Desconfiar de ciertas ofertas muy atractivas

Pagar de forma segura: por transferencia o depósito. La idea es que quede rastro de lo pagado y que se especifique el motivo del pago (sirve también enviar correo electrónico avisando del pago, por tanto, es primordial asegurarse con que el arrendador tenga correo electrónico verdadero)

Copia de la reserva: en relación a lo anterior, que el arrendador le deje por escrito sobre las características de sí mismo (nombre completo, rut, dirección) y del inmueble arrendado (dirección, plazo de arriendo, el monto y forma de pago)

Si se producen problemas menores:

Denuncia y demanda por ley del consumidor ante el Juzgado de Policía Local

Si hay contrato (aun cuando se trate de un contrato de corta duración) demandar por incumplimiento del contrato de arrendamiento (ley 18.101) ante el Juzgado Civil competente

Constancia ante Carabineros

Dejar comentarios en la página web que da la posibilidad de encontrar arriendos de verano

Si la fotografía de internet no corresponde al inmueble arrendado, no existe el inmueble, el arrendado no podía arrendar o corresponde a un apart hotel

Se debe hacer la denuncia para una acción penal por delito de estafa, entregando a las autoridades la mayor cantidad de datos para identificar a los que eventualmente sean responsables.