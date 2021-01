¿Habrá transformación digital en la ex PSU?

Estamos nuevamente llegando a fin de año y comienza el proceso de selección en las diferentes universidades con la rendición de la PTU por más de 260 mil estudiantes que se han inscrito.

Hace exactamente un año atrás tuve un momento que como padre uno espera nunca tener que vivir el cual fue tener que ver a una hija llorar. Cómo parte del estallido social en nuestro país, mi hija mayor fue parte de los estudiantes afectados por no poder dar la PSU después de un año de sacrificio y esfuerzo para lograr lo que muchos jóvenes buscan que es acceder a la educación superior para lograr mejores oportunidades laborales a futuro.

Más allá de la congoja y sufrimiento que trae una situación como esta me quedé pensando porqué un proceso tan crítico como este no tenía un ápice de digitalización.

Cuando hablamos de transformación digital justamente lo que se busca es repensar los modelos de negocio y la operación de cualquier ámbito de una institución, sea esta una empresa o una entidad pública. En ese repensar se pueden, entre otras cosas: digitalizar actividades que sean en papel o análogas para mejorar la experiencia, cambiar la cadena de suministro y distribución, automatizar tareas repetitivas, aprovechar la data para hacer modelamiento y analítica avanzada, mejorar procesos para una toma de decisión informada y efectiva, aprovechar las capacidades de ciberseguridad para operar de manera segura, etc.

Todo lo anterior falló con la PSU, al ser un proceso completamente análogo, los errores sucedieron en todos lados, desde el análisis de la información que indicaba que iba a pasar, una cadena de suministro completamente vulnerable que permitió filtrar las pruebas, aún con un proceso de rendición en papel y con lápiz de un cierto grafito para que pueda ser leído correctamente el scanner que procesa las respuestas, cero capacidad de respuesta del consejo de rectores para tener un plan B previamente preparado y reaccionar adecuadamente frente a un problema de esta magnitud, en fin, podría seguir enumerando un sinnúmero de situaciones en que un proceso de transformación digital hubiera dado resultados completamente diferentes.

Hoy estamos en plena pandemia por COVID-19 que ha sido un catalizador gigante de la transformación digital, tanto en Chile como en el mundo, en muchos ámbitos como teletrabajo, la impresionante adopción de telemedicina desde casi 0 atenciones a cientos de miles en la actualidad, e-commerce irrumpiendo como un canal de mayor aceptación por los consumidores en muchas industrias y tantos otros. Y me volvió a surgir esta pregunta: ¿Habrá Transformación Digital en la Prueba de Transición Universitaria? ¿Las autoridades encargadas del proceso habrán revisado en este año completo que los puntos de falla se hayan abordado y se tengan los planes B, C o Z en caso de que surja algún problema?

Ojalá este año, que además mi segunda hija forma parte rindiendo la prueba, sea el que hablemos de lo bien que lo hicimos y no repitamos la historia por la cual miles de compañías han terminado por desvanecerse por no entender que la transformación digital no es un "opcional", o lo haces o mueres. Espero que así se, por mi hija y todos esos 260 mil estudiantes que esperan lo mismo en este país.

Por Ángel Izurieta, socio de Consultoría en Tecnología de EY