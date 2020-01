¿Cómo reducir costos logísticos en tiempos de crisis?

La crisis social chilena ha golpeado duramente a las empresas en este último trimestre, por lo que la prioridad es reducir costos para permitir continuidad operativa y superar esta difícil etapa.

En este sentido, si buscamos tener presencia en el mercado, es necesario hacer un cambio en los procesos internos del negocio con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero.

Es por eso que se deben tener en consideración algunos aspectos clave que permitirán, de la manera más efectiva, minimizar costos logísticos y seguir fortaleciendo el negocio.

Para Aaron Cassorla, CEO de grupo Formax, lo primero que se debe hacer es "mejorar los procesos de la línea de flujo y crear informes mensuales: cuando se hace una mejora en la línea de flujo es posible ahorrar tiempo en el transporte, y con los informes mensuales se ahorra dinero en el sector de la contabilidad. Al simplificar los tiempos de entrega y gastos generales, la empresa saldría beneficiada. Junto con esto, lo segundo más importante, es aliarse con otros compradores, ya que la ayuda de los proveedores puede ser vital para ahorrar costos. Para minimizar los gastos logísticos, es posible aliarse con varios compradores y hacer una compra al mayor, obteniendo un costo menor por comprar en grandes cantidades".

En el mismo sentido, el experto agrega que "la automatización también es importante, pues cuando se automatizan los procesos manuales es posible centralizar las operaciones de producción y controlar los costos. Con la implementación de un sistema automatizado una empresa puede realizar cambios en su estrategia para tener mayor visibilidad, mejorar el servicio al cliente y reducir costos. Del mismo modo, ver la posibilidad de incluir un sistema de gestión de inventario. Para evitar caer en el error de tener un exceso, es conveniente hacer un seguimiento de sus niveles, y como resultado minimizar su costo. La inclusión de un sistema de gestión de inventario permite mantener toda esa información actualizada en tiempo real, logrando que las empresas puedan tomar decisiones rápidas sobre el stock de su inventario".

Por su parte, Diego Soffia, director ejecutivo de Efectivo.cl, aseguró que para recudir los costos logísticos "se debe evaluar de buena manera qué procesos son los que realmente están generando valor, esto para no incurrir en gastos innecesarios".

"Si bien no es una fórmula mágica que le pueda servir a todos los emprendimientos o pymes, lo ideal es tratar de tener una estructura de costos fijos y logísticos lo más liviano posible, esto significa que, por ejemplo, que yo puedo externalizar ciertos procesos o servicios de personas, analizar si conviene o no a rentar una oficina o si se puede trasladar a un cowork, contratar o no una secretaria y no incurrir en gastos altos, en el fondo, se debe evalúar de manera correcta si estos costos van agregar o no valor", sostuvo.

"Si bien a uno le conviene tener gastos variables más que costos fijos, hay una pequeña trampa en eso y es que si aumenta su producción y las ventas, si uno tiene todos los gastos indexados de forma variable se puede terminar pagando más que si uno tiene costos fijos, entonces lo más recomendado es tener con una estructura liviana, tratar de externalizar y hacer todos los gastos lo más variable posible, minimizando los costos fijos", cerró.

Sin duda alguna, los cambios en la parte logística del negocio, nos permitirán mejorar la eficiencia de los procesos, ahorrando tiempo y costos. Por esta razón, su implementación se convierte en una necesidad para abordar esta crisis que insiste en perjudicar al sector empresarial.