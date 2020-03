DC4Women: centros de datos para las mujeres

Una encuesta realizada por Vertiv en 2019 a más de 800 profesionales de la industria de centros de datos, "El Centro de Datos del 2025", dejó una cifra preocupante: el 16% de los encuestados espera retirarse de la industria de centros de datos en los próximos cinco años.

Por ello la inclusión de más mujeres puede contribuir a llenar la falta de profesionales calificados para esta industria. Por lo tanto, el empoderamiento de las estudiantes en el área de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) es clave para formar parte de la industria de centros de datos por medio de varias iniciativas apoyadas por la orientación y la tutoría.

Vertiv desea compartir las perspectivas y los grandes logros que STEM Vertiv Latam Women, el canal STEM y STEM END USER Leader Women han logrado en la industria de centros de datos. Ellas compartirán su visión para ayudarnos a comprender la realidad del sector en lo relacionado con la inclusión de la mujer.

Así, Magdalena Mardones, gerente de Canales de Vertiv en Chile, cuenta cual ha sido su experiencia.

¿Cua?l cree es el mayor obsta?culo para que ma?s mujeres se sumen a la industria de TI?

Si bien la equidad de ge?nero ha avanzado mucho en los u?ltimos an?os y cada di?a que pasa vemos ma?s mujeres en cargos de responsabilidad en empresas de TI en Ame?rica Latina, lo cierto es que ha evolucionado y se ha desarrollado de forma ma?s ra?pida en pai?ses de Europa que en los de Ame?rica Latina. Sin embargo, el tema de la equidad de ge?nero en la industria TI viene desde mucho ma?s atra?s, desde que comenzamos nuestra educacio?n esta carece de un nicho de TI que se imparta transversalmente a la par con el resto de las materias, tanto en mujeres como en hombres.

De igual forma, en las a?reas te?cnicas desde siempre la mayor parte de los cargos en TI esta? orientado a hombres, por ejemplo, en el a?rea de telecomunicaciones. Es desde ahi? donde debemos trabajar para terminar con el estigma y el estereotipo; las mujeres tenemos muchas cualidades, entre ellas que somos diversificadas, y podemos tambie?n tener un espacio de participacio?n en el campo te?cnico.

¿Por que? se necesita con urgencia a ma?s mujeres en tecnologi?a, especialmente en los centros de datos?

Ma?s que una urgencia, lo que necesitamos es reconocer y desarrollar la importancia de las mujeres en el mundo de las TI y el aporte que estamos en capacidad de entregar. Podemos aportar con ideas diferentes y con una perspectiva que integra, complementa y equilibra los elementos que sin duda aporta de muy buena manera sin entrar en conflicto con el ge?nero masculino. Tambie?n es importante ver ma?s mujeres en la industria TI, ya que nuestra sola presencia motivara? a muchas otras a considerar este sector como una oportunidad de desarrollo y querra?n trabajar y hacer carrera en e?l.

¿Que? le inspiro? a dedicarse a la tecnologi?a?

Mis capacidades y el desarrollo de mi carrera profesional siempre han estado vinculados al a?rea comercial. No obstante, desde muy pequen?a me inspiro? el crecer junto a las TI para querer desarrollarme en este sector. Cuando era nin?a jugaba en la calle al mismo tiempo que vivi?a naturalmente el cambio de paradigma que se produjo con el surgimiento del computador, las consolas de video juegos, el celular y todos los avances que han venido posteriormente, esto me llamo? la atencio?n a querer ser parte de esta industria. Es una industria dina?mica, todos los di?as presenta novedades y la necesidad de adecuarse a la transformacio?n digital. Ayer era el 4G, hoy ya es el 5G, ciudades inteligentes, realidad aumentada, vehi?culos auto?nomos y el borde de la red.