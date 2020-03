La tecnología y su impacto en la forma en que se escucha a los clientes

El cliente siempre tiene la razón. La vieja máxima del comercio es hoy, en tiempos de redes sociales, un mantra que las empresas deben de repetir día a día para lograr la satisfacción de un público cada vez más empoderado.

"Perder un cliente por no escuchar sus demandas es costoso tanto para la reputación de la empresa como para el área de marketing, mientras que mantenerlo contento es mucho más barato", dice Javier Mansilla, CEO de Krino, "en tiempos como los que vivimos en Chile, no escuchar a las personas, o peor aún escucharlas y no accionar ha demostrado ser un error garrafal. La historia ha demostrado que donde hay servicios deficientes, llega un nuevo competidor y se queda con los usuarios, ejemplos claro de aquello son Uber o Netflix", agrega.

Según el último estudio Procalidad de satisfacción, más del 33% de las personas evalúa con nota cinco o inferior a sus prestadores de servicios en general. Por suerte para las empresas, hoy la tecnología permite conocer de mejor manera a los clientes y saber así sobre sus experiencias y necesidades, manteniendo la satisfacción en lo más alto.

"Utilizando inteligencia artificial ayudamos a las compañías a entender las preferencias de sus consumidores, detectando sentimientos, características de interés, conceptos y patrones de opinión en tiempo récord", dice Mansilla, quien explica que no es necesario saber de programación para utilizar este tipo de tecnologías ya que las plataformas son amigables incluso con usuario con poca experiencia.

Este tipo de herramientas permite dar seguimiento a la experiencia de clientes usando diferentes fuentes de datos, como pueden ser encuestas con preguntas de texto abierto, pero también de redes sociales, comentarios u otros.

"El software procesa las opiniones sin requerir lectura humana y entrega reportes que explican el sentimiento de los clientes y la razón de sus buenas o malas opiniones, permitiendo tomar acciones basado la calidad de tu servicio y centrándose en lo que el cliente valora", añade el especialista.